У Львові раптово помер директор Будинку вчених, у якому в День пам’яті жертв Голодомору відбулося скандальне святкування блогерів.

Про трагедію сьогодні повідомили у Львівській міській раді.

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“Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

Після прибуття на місце – медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось. Роману Славітичу було 75 років. Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким пана Романа”, – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через святкування дня народження відомого блогера із Чернівців Олександра Заліска. Гуляння відбулися у скорботний для всіх українців день. Участь у “голодній тусі” взяли і деякі тернопільські блогери-мільйонники.

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