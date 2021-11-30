Відомі бренди відмовляються від співпраці з тернопільськими блогерами, які брали участь у скандальній “голодній тусі”

Серед найбільших компаній, які повідомили, що не співпрацюватимуть із цими блогерами, – “Метро”, “Нова пошта”, “Розетка”.

У відповідь на заклик бойкотувати блогерів, які влаштували “голодну вечірку” у Львові, працювати з організаторами святкувань почали відмовлятися відомі компанії, інформує “Еспресо.Захід“.

Зокрема, в мережі “Метро” вважають неприйнятним продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком, адже їхня поведінка та дії демонструють зневагу до трагічних подій української історії.

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“На жаль, ми не можемо нести відповідальність за вчинки окремих осіб, однак при підготовці майбутніх інтеграцій з блогерами та іншими публічними особами ми будемо більш ретельно підходити до вибору партнерів”, – наголосили в “Метро”.

У компанії “Нова пошта” також не підтримують висміювання пам’ятних подій та їх знецінювання у будь-якому вигляді.

“Ми вважаємо, що у будь-якому святкуванні завжди є місце для поваги до інших, зокрема очікуємо цього від блогерів, до яких дуже часто прислухаються багато людей, особливо молодь та діти. Безумовно, ми будемо враховувати нещодавній інцидент у нашому виборі лідерів думок для подальшої співпраці. Наразі з блогерами, про яких йде мова, у нас немає діючих контрактів та домовленостей, та з огляду на їх дії, – не буде”, – зазначили в компанії.

У “Розетці” пообіцяли переглянути співпрацю з усіма блогерами, які брали участь у заході.

У “Київстарі” заявили, що вивчатимуть деталі цієї ситуації та будуть з’ясовувати позицію блогера-партнера, щоб прийняти правильне рішення.

Нагадаємо, у Львові в день вшанування пам’яті загиблих внаслідок Голодомору 1932-1933 років блогери влаштували “голодну” вечірку. Свій день народження святкував блогер з Чернівців Олександр Заліско. Серед гостей на вечірку в сексі-стилі із натяками на БДСМ були запрошені також “зірки” інстаграму Наталі Литвин (1 мільйон підписників); Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників); Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників); Саша Бо (1,9 мільйона підписників). Відбулася вечірка у Будинку вчених, що на вулиці Листопадового Чину. Власник “будинку вчених” – Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України.

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Керівництво львівського Будинку вчених відреагувало на “голодну вечірку”, яка відбулась у День вшанування пам’яті жертв Голодомору. “Еспресо.Захід” заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш повідомив, що вони шоковані тим, що сталося.

Як ми вже писали, в соцмережах закликають бойкотувати блогерів-організаторів “Голодної вечірки”, а компанії, які з ними співпрацюють, – припиняти співпрацю.

За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

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