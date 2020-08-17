Відома тернопільська блогека Наталі Литвин разом із своїм нареченим 15 серпня відгуляли весілля.

Обранцем блогерки із майже мільйонною аудиторією, став ведучий та блогер Олександр Куровський, родом із Калуша, пише 0352.ua.

“День, якого я чекала все життя! Сукня принцеси, замок, принц на коні”, – написала у соцмережі Наталі Литвин.

Місце святкування пара обрала неподалік Льовову, оскільки тривалий час, вони проживають саме у цьому місці. Святкування проходило у палацово-парковому комплексі «Edem Resort Medical & SPA». На весіллі було присутньо близько 70 осіб. У цей день пара зареєструвала шлюб та провела саме святкування, вінчання ж відбулось тижнем раніше – 8 серпня. Серед гостей, як зазначали самі молодята були лише найрідніші, тому й кількість гостей була не надто велика.

На саму церемонію, наречений з’явився верхи на коні, а наречена у пишній сукні «принцеси» приїхала на авто.

Наталі двічі за вечір змінила весільні сукні, а перший танок молодята станцювали під пісню, спеціально створену для пари.

Не обійшлося на святі і без зіркових гостей. Свої хіти “Ти подобаєшся мені”, “Шикидим” виконав Віктор Павлік.

Щодня у своєму блозі Інстаграм наречена ділилася із підписниками інформацією про те, що робить для того, аби весілля пройшло на вищому рівні. На запитання підписника Литвин: “А що для тебе змінилося після шлюбу? Наталі відповіла: – “Усвідомлення, що це назавжди! Що не маємо права сваритись, а маємо бути єдиним цілим завжди. Це великі внутрішні духовні зміни. Бо у нас тепер є велика підтримка. Це потік добра, любові. Важко описати словами”.











