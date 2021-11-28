“Голодна туса”: відома тернопільська блогерка потрапила у скандал через вечірку у День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО

Українські блогери в День пам’яті жертв Голодомору влаштували гучну вечірку з нагоди дня народження Олександра Заліска. У мережі розкритикували блогерів за цинічність та збочення.

Сучасні лідери думок з мільйонами української аудиторії в інстаграмі влаштували гучну вечірку з еротичною тематикою Show bar в День пам’яті жертв Голодомору. Навіть після критики та негативних коментарів блогери продовжують публікувати сторіз з вечірки, хизуючись святкуванням і його масштабом, повідомляє 24 канал.

“Тусовка року” в День пам’яті жертв Голодомору

Цинічне святкування відбулося з нагоди дня народження Олександра Заліска, за акаунтом якого стежать понад мільйон користувачів мережі. Він зібрав найпопулярніших українських блогерів у Будинку вчених, що у Львові.

– Один зі змістів мого життя – це туса. Я радий, що ви прийшли на тусу. Мою тусу. І я сподіваюся, що вона справді буде грандіозною, – заявив Заліско.

Серед гостей, які активно ділилися відео в інстаграмі, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких й “мільйонники”:

– Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

– Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

– Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

– Саша Бо (1,9 мільйона підписників).

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Розважав гостей заходу ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету, тости, які промовляли, стоячи на столах. Схоже, що про мораль та сором у цій “тусі року” ніхто й не чув.

Обурює й те, що Володимир Остапчук опублікував в сторіз фотографію святкового столу, яку підписав: “Голодна блогерська туса”.

Зауважимо, жоден з гостей не згадав, що 27 листопада вшановують День пам’яті жертв Голодомору. Згідно з останніми даними у 1932 – 1933 роки сталінський тоталітарний режим заморив голодом 10,5 мільйонів українців, серед яких 4 мільйони дітей.

Реакція мережі

Іменинника та його гостей вже засипали негативними коментарями. Користувачі мережі обурені цинізмом і збоченням, які влаштували “лідери думок”. Чи не найбільше сторіз поширила Наталі Литвин, яка навіть після негативної реакції підписників продовжує публікувати вульгарні відео. Разом із чоловіком їй вечірка неабияк сподобалася.

Чимало користувачів мережі зазначають, що варто було перенести святкування на іншу дату. На один з таких коментарів блогерка відповіла: “Народитися в інший день?”.

Реакція мережі на “голодну тусу” /Скриншот коментарів під дописом Наталі Литвин:

“Жах! Як у День пам’яті жертв Голодомору можна влаштовувати таке “дійство”, а вам підтримувати таку ініціативу? Невже абсолютно нема людських цінностей? День народження можна святкувати в будь-який інший день!”

“Сьогодні вшановують мільйони зморених голодом українців. Ви не знали? Тоді інфлюенсери якісь неправильні цінності несуть в маси”.

“Якби день народження був у будні, то не було б сумнівів чи переносити. Тут мовиться про питання виховання та системи цінностей. Їх немає. І не транслюються на мільйонну аудиторію”.

“Святкувати в інший день і не в такий збочений спосіб”.

“Наталі Литвин, але якби Юля Верба пішла на день народження в цей день, її б за*рали всі блогери”.

“Йолопи, клоуни. Як не соромно? В такий день… Мораль і принципи відсутні”.

Відзначилися й інші “лідери думок”. Гості не соромилися роздягатися, стояти на столах з їжею, брати участь у вульгарних конкурсах та еротично танцювати.





Та є чимало позитивних коментарів на адресу “блогерської тусовки”. Прихильники вітають іменинника, відзначають бездоганну організацію свята, шоу-програму та образи гостей.

До слова, 30 жовтня Львів перебуває в червоній зоні. Це означає, що заборонено проводити масові заходи (окрім офіційних спортивних заходів без глядачів). Гості вечірки Олександра Заліска нібито мали сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести, однак навіть їх наявність не дозволяє проводити такі гучні вечірки.