Відомі українські блогери опинилися у центрі скандалу щодо розіграшу дороговартісного спорткара Chevrolet Camaro.

18 інстаграм-блогерів, серед яких тернополянки Тетяна Пренткович та Наталі Литвин, вирішили подарувати комусь із підписників авто. Скандал розгорівся, коли один із користувачів оприлюднив інформацію про те, що спорткар, який блогери позиціонують як машину мрії, був серйозно побитий у ДТП та неодноразово продавався. Тоді з’ясувалося, що авто привезли із США вщент розбитим. Оприлюднення цієї інформації викликало хвилю хейту, пише видання Тернополяни.

Тернопільська блогерка Тетяна Пренткович одразу відреагувала на претензії учасників розіграшу та заявила, що “поливання брудом” їх компанії є безпідставним, адже на таких авто їздить половина українців.

“Поки ми були в дорозі, в Інстаграмі творилось щось нереальне. Почалися поливання брудом нашої компанії через авто. Давайте так, у нашій компанії з 18-ти людей як мінімум у третини – авто бите з Америки. Деякі з них на фото виглядали ще гірше ніж ті, що бачили ви. Тому, у вас є два варіанти: не брати участі у розіграші, або потім продати авто”, – сказала блогерка у своєму “сторіс” в Instagram.

За її словами, Camaro, які і всі авто з Америки, пройшло усі необхідні процедури по сертифікації та є абсолютно безпечним, а створений ажіотаж навколо автівки Пренткович назвала спробою “хайпанути”.







