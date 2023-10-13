Одна з найвідоміших блогерок з Тернополя Наталя Литвин та її чоловік Олександр Куровський очікують первістка.

Декілька днів тому пара влаштувала гучне гендер-паті та розсекретила стать майбутньої дитини. На вечірці стало відомо, що у подружжя буде хлопчик, пишуть Тернополяни.

“Ми вже дуже тебе чекаємо. Син. Сльози щастя”, – зазначили під відео майбутні батьки.

Нагадаємо, Наталя Литвин є тернополянкою, її обранець – з Івано-Франківська. Останні роки пара живе у Львові. Зараз подружжя активно займається волонтерством та є засновниками благодійного фонду.