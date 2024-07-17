Трагічний випадок стався вчора, 16 липня, біля дальнього пляжу. Там потонув неповнолітній хлопець.

Повідомлення про те, що хлопець зайшов у воду і зник, надійшло до рятувальників близько 19-ї години. На місце події було негайно направлено рятувальні підрозділи. Для проведення пошукових робіт на воді залучили катер МАРС-700 та надувний човен. Згодом додатково прибула група водолазно-рятувальних робіт. Загалом у пошуковій операції брали участь 15 рятувальників, у тому числі 4 водолази, 4 одиниці техніки та 3 плавзасоби.

На жаль, близько 21-ї години водолази виявили тіло потонулого, його було передано працівникам поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, напередодні біля “Циганки” потонув 26-річний чоловік.

Загалом з початку року на водоймах області загинуло вже 26 людей, з них 4 – діти.

“Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Ми закликаємо громадян бути особливо обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки”, – звертаються рятувальники.