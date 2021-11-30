Блогерська вечірка під назвою «Голодна туса», яка відбулася 27 листопада, в день вшанування пам’яті жертв Голодомору у будинку вчених у Львові обурила багатьох.

Нагадаємо, у Львові блогери влаштували гучну вечірку в день пам’яті жертв Голодомору Напис «блогерська голодна туса», яку додав у своєму інстаграмі ведучий свята Володимир Остапчук, викликала особливо велику хвилю нерозуміння серед українців, пише Вголос.

Одразу ж зауважимо, що редакція «Вголос» звернулась за коментарем до учасників вечірки, аби дізнатися їх позицію стосовно інциденту та зрозуміти їх бачення стосовно того, що сталось. На жаль, деякі блогери, з якими журналісти спробували вийти на контакт, відмовились від коментаря.

Утім вони пояснили, що не займалися організацією цієї вечірки, а лише прийшли на неї як гості. Саме тому, не вважають, що доцільно роз’яснювати ситуацію зі свого боку.

«Я не є організатором свята, а лише гість свого друга. Тому навряд чи буде правильно щось коментувати зі свого боку. На нас нацькували людей, які кожну хвилину бажають нам смерті. Тобто вчора вони ставили свічку, а сьогодні бажають інших «залити цементом»? Чому ніхто не звертає уваги на Танці з зірками, на концерт Монатіка? У всьому завжди винні блогери, бо люди люблять хайпувати на чужих іменах, хейтити когось. Сумно», – прокоментувала «Вголосу» одна із блогерок, яка була на святкуванні дня народження Заліска.

На прохання самих учасників свята редакція не вказує, до кого конкретно з блогерів зверталася за коментарем.

Зауважимо лише, що ми спробували надати майданчик для висловлення представникам різних сторін, однак, якщо хтось й не готовий коментувати ці події, журналісти не можуть зробити це з примусу.

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Хто взяв участь у «голодній тусі»?

Натомість, українські блогери, що відвідали «голодну тусу» таки поділились у власних соцмережах своєю думкою з приводу скандалу, що розгорівся після вечірки.

Зокрема, серед присутніх на святі була відома тернопільська пара блогерів Наталі Литвин та Олександра Куровського. На своїх сторінках в Instagram вони пояснили аудиторії, що для них вшанування пам’яті відбувається зовсім у іншому вигляді.

«Наш похресник народився у день, коли річниця за моїм батьком. Я ставлю свічку, молюсь, але їду на свято до похресника Саші! Бо життя продовжується, і воно одне. Вшановувати і цінувати – це не про свічку у сторіс. Це не про показуху, який хтось правильний, а інший – ні. Це про знання історії, хвилину мовчання, свідомість, цінності, передачу знань дітям. І так, кожен з нас може вшановувати пам’ять сьогодні, завтра або у будь-який день», – зазначила у своїх Instagram-сторіс блогерка Наталі Литвин.

На думку чоловіка Наталі Олександра Куровського, іменинник Олександр Заліско не винен у тому, що народився у такий день. Крім цього, він зазначив, що йому неприємно читати погрози у свій бік лише через те, що він пішов на свято до близької людини.

«Моя бабуся померла саме на дідовий День народження. Я завжди хотів його розвеселити в цей день, бо бабуся не хотіла б бачити його сумним… Коли не стало дідуся – я згадую його не тільки в день смерті. Я пам’ятаю про нього кожен день. Так само як пам’ятаю про геноцид, який відбувся не в один день… Я щиро прошу вибачення, якщо справді когось образив, що пішов на День народження до людини, яку люблю. Бажаю всім добра, не пишіть мені, будь ласка, що мені варто «здохнути», «вас би бетоном залити». Бо виходить, що ви вчора палили свічку за українців, а сьогодні готові поставити її за тих, хто вчора не запостив жалобу у сторіс», – написав він в Інстаграмі.

Додамо, що на вечірці також були присутні й інші лідери думок Інстаграму. Зокрема, журналісти побачили на дні народженні Олександра Заліска Дарину Запісочну, Олександру Пустовіт, Тетяну Самбурську та Богдана Буше.

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«Інші» блогери теж не мовчать

Резонансність цієї події викликала справжню дискусію в світі Інстаграму. Лідери думок розділились на тих, хто не бачить в розвагах у день скорботи нічого поганого і тих, хто вважає це недопустимим.

Зокрема, свою позицію висловила українська філологиня та блогерка Юлія Сливка. Вона підкреслила, що велика частина блогерської спільноти, на жаль, живе у паралельній реальності.

«ВИ МОГЛИ ПРОСТО НЕ НАРОДИТИСЬ. не було б розваг! нас із вами могло НЕ БУТИ. винищували націю! закатували 4 000 000 НАС. НАС!!! серед цих людей були ВАШІ предки, вбийте у пошук книги національної пам’яті своє прізвище, — Вам видасть дітей одного року, семи, п‘ятдесяти, дев‘яноста років, вагітних жінок. ЛЮДИ ЇЛИ ОДНЕ ОДНОГО. ЛЮДИ ВАРИЛИ СВОЇХ ДІТЕЙ від того, що сходили з розуму від голодовки. Скажіть. Ви зійшли з розуму теж?!! Ви називаєте себе інфлюенсерами, амбасадорами, трендсетерами, але які тренди Ви задаєте?! які цінності Ви транслюєте? ! це лише лук на день?», – написала вона у своєму блозі в Instagram.

Схожу думку сформулював й львівський блогер та підприємець Роман Салабай. Він підкреслив, що така поведінка блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів – неприпустима за жодних обставин.

“Вшанувати пам’ять жертв голодоморів – це не право, а святий обов’язок кожного українця. Кожного. Українця!

Той біль і жах, який пережили наші предки ми не маємо права забути. Ніколи. Більше того, повинні передати наступним поколінням усю правду. Ніколи не забуду, як бабця шанувала хліб і зі сльозами на очах згадувала ті часи. Голодомор – це найбільша трагедії української нації.

Але, не всі такої ж думки! Ця ситуація ще гірша ніж з власницею Yaro, бо «топові блогери» мільйонники топчуть пам’ять про трагічні події своїми тусами саме в день пам’яті, який визнаний державою та усім світом, як день жалоби! І кажуть, що це вже не вперше. Минулоріч ситуація була схожою”, – написав він.

Що про це думає «винуватець» свята?

У той ж час, український блогер Олександр Заліско, персона якого днями опинилася у самісінькому епіцентрі скандалу, заявив , що вважає усю цю ситуацію з приводу його дня народження і Дня пам’яті жертв Голодоморів – лицемірством.

«День пам’яті жертв Голодомору – важливий день. І я поважаю людей, які і правда згадують і запалюють свічку. Але не в сторіз в інстаграмі. А щиро. І не кричать популістськими заявами, які вони правильні і після сторіз з свічкою ідуть в караоке, на концерт, в ресторан з друзями чи на футбол. До чого це лицемірство? Чому люди тільки шукають кого б це у чомусь звинуватити? Їм настільки скучно жити?», – написав інфлюенсер на своїй сторінці в Instagram.

На думку Олександра Заліска, у цей день транслювали різноманітні розважальні шоу, люди святкували весілля, однак чомусь вся увага ЗМІ тепер прикута лише до нього.

«27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитись. І святкую його так, як захочу! Кожного року я святкую свій день народження саме в останню суботу листопада. І жодного року це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправди не хвилює? А це чеговий привід зввнуватити когось в чомусь?» – написав Заліско.

Крім цього, згодом він додав сторіс з інформацією про те, що через святкування дня народження його викликали у відділення поліції.

Хвиля обурення серед львів’ян

Так, учасник бойових дій Микола Стецьків зауважив, що хочеться жити та насолоджуватись життям, що день народження не обирається і що святкувати потрібно. Але називати в день пам’яті жертв Голодомору вечірку “Голодна туса», це, на думку ветерана російсько-української війни, – блюзнірство.

«Це шок. Я не знаю блогерів, я не стежу за блогерами бо не розумію що вони такого корисного показують. Але після вчорашнього вечора я в шоці від тих, хто лайкав їхню гулянку і мріяв бути разом з ними в цей день», – написав Микола Стецьків на своїй сторінці у соцмережі.

Також атовець згадав, що у нього були часи, коли він шукав їжу. Не голодував, але перебуваючи на сході України на початку війни тішився «мівіні» та бувало, що ділили одну банку «тушонки» на десятьох бійців. Тому для нього вчинок блогерів – аморальний.

Висловив свою думку і політолог Олексій Роговик.

«Голодна туса», цинічна наруга блогерів над жертвами Голодомору. Ймовірно грубе порушення карантинних обмежень у «червоній зоні». Це люди з повною відсутністю цінностей та розумінням контексту країни, у якій вони живуть і заробляють. І, на жаль, ці блогери мають мільйони підписників, яким вони не лише продають усякі непотрібні їм товари, але й які заражають своїм «сміттєвим» світоглядом голови мільйонів молодих українців. Майже непомітна для широкої громадськості загроза нацбезпеці. З якою невідомо що робити», – вважає він.

Львів’янин Всеволод Поліщук зауважив, що спонсором блогерської вечірки є відомі фірми, які платять кошти цим блогерам за рекламу свої марок.

«Блогери влаштовують гучний бенкет у день вшанування жертв Голодомору. Спонсором цього дійства, окрім Ашану та Метро, є також Боржомі. Боржомі належать Альфа-Груп, а Альфа-Груп належить Міхаілу Фрідману. Міхаіл Фрідман – один із тих меценатів із Москви, які вчать українців правильно вшановувати жертв Бабиного Яру. Нічого не пропустив?», – перелічив він.

Адвокат Юрій Ломага, депутат Львівської міської ради від фракції «Європейська Солідарність», у коментарі для редакції «Вголос» заявив, що його обурює цей інцидент і як приватну особу, і як представника львівської громади.

Водночас він закцентував на тому, що ймовірно сам інцидент відбувся внаслідок елементарної неуважності організаторів вечірки та своєрідного комунікаційного провалу.

“Я хотів би вірити, що вони не свідомо знехтували пам’ятаю жертв Голодомору. Адже на жаль таки знехтували, це факт, з яким ніхто не сперечається, і який засуджую і я, і більшість львів’ян. Та чи було це зроблено свідомо? Стосовно цього я не впевнений”, – говорить він.

Прокоментував він також роль поведінки федерації профспілок Львівщини, якій і належить Будинок Вчених, де і відбулась «скандальна голодна туса». За словами, депутата, очевидно, що власники приміщення мали б прокомунікувати з замовниками питання обраної дати для свята. Водночас стосовно самого факту здачі в оренду Будинку вчених для таких тусовок, Юрій Ломага відповів, що це є цілком звична та нормальна практика.

“Федерації профспілок мусить заробляти і утримувати цю споруду (Будинок Вчених), бо вона є вкрай дорога в експлуатації. Держава поставила такі умови, що кожен виживає як може, і на жаль це – факт” – підсумував Ломага.

Водночас колега Юрія Ломаги, депутатка Львівської міськради від ЄС Ольга Посипанко жорстко розкритикувала учасників вечірки та закликала до публічного осуду усіх, причетних до інциденту.

“«Голодна туса» у виконанні групи інстаграм-блогерів перевершила, як на мене, «сеньйор голодомор» у виконанні «95 кварталу». Це був не просто ляпас усім, для кого пам’ять про голодомор – священна, а день скорботи – день тиші і молитви за мільйонам невинно убієнних, закатованих голодом душ”, – пише вона на своїй сторінці у Facebook.

Як реагує Церква?

Скандал, що виник довкола «голодної туси» блогер набув такого резонансу, що серед інших його прокоментували також й духовні особи. Зокрема, отець Ростислав Пендюх, голова патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді, назвав цю ситуацію свідченням тих небезпек, які несе для держави культура бездумного споживання та нових «інстаграмних» цінностей.

За словами священнослужителя, в нашу добу лідерами думок легко можуть стати не лише люди з видатною освітою, автори надзвичайних творів чи наукових здобутків, або ж творці проривного бізнесу. Часто це можуть бути випадкові особи, які, як наголошує отець Ростислав, опинились в потрібному місці в потрібний час, або ж просто навчилися користуватися алгоритмами соціальних мереж.

“Вуаля… Мільйони наших співвітчизників дослухаються саме до них. І зовсім скоро ті мільйони прийдуть на заміну своїм попередникам, які слухали телевізор. І на виборах це вони будуть вирішувати майбутнє держави. Зрештою, не лише на виборах, але також у щоденному житті формуючи культурний, духовний, соціальний та політичний фон нашого життя”, – роз’яснив свою думку отець Ростислав.

Що говорять правоохоронці?

Редакція «Вголос» звернулася за коментарем також до поліції Львівщини. Нам повідомили, що наразі притягувати до адміністративної чи кримінальної відповідальності блогерів ніхто не планує, адже поліція «не може заборонити їсти». Водночас правоохоронці зазначили, що готують перевірку стосовно дотримань карантинних обмежень, адже нагадаємо, Львів та область і далі перебувають у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки.

«Будинок вчених» під замком

За порушення карантинних вимог Львівська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України