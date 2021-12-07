Голодна туса”, яку організував Олександр Заліско у день пам’яті жертв Голодомору, викликала величезне обурення у соціальних мережах та медійному просторі 27 листопада.

Багато хто із колег-блогерів Олександра засудили його дії, але знайшлися і ті, хто його підтримав і зазначив, що він не мав на меті нічого поганого. Зокрема, блогерка-мільйонниця, що родом із Тернополя, Тетяна Пренткович підтримала Олександра Заліско, пише видання 0352.ua.

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“До чого тут я це все? Було б класно почати із себе, а тоді вимагати у інших”, – зазначила Тетяна у коротких відео на своїй сторінці у мережі Instagram.



Дівчина також написала, що іде видаляти із своєї сторінки “тварин, які піддались стадному інстинкту”.

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“Хороша чистка аудиторії”, – написала Тетяна.



Окрім того, блогерка у наступному короткому відео припустила, що напевне людям, які критикують Олександра та його вечірку не вистачає лубриканта. Таким чином прорекламувавши продукт із свого онлайн-магазину.



“А може вони такі злі бо у них немає лубриканта”, – підсумувала Тетяна.

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