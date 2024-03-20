Бойова медикиня і фотографка Настя Вербова висловилася про блогерів Таню Пренткович та її бойфренда Андрія Гонковського, який виїхав за кордон, як волонтер, і не повернувся в Україну після скандальної поїздки на Мальдіви.





На своїй сторінці в Instagram українська захисниця, яка служить у ЗСУ, опублікувала скріншот сторіс Гонковського, у якому він заявив про те, що ухвалив «одне з найтяжчих рішень у своєму житті» та разом із сім’єю вирішив переїхати. Вербова також розмістила скріншот сторіс Пренткович, яка стверджує, що «вибирає жити своє єдине життя», пише Nv.ua.

«Як жалюгідно виїхати, порушуючи закон, поки хлопці та дівчата *башат на фронті у своє єдине життя. Ваше сімейство жалюгідне», — написала вона.

Вербова додала, що блогерка, як і її скандальний бойфренд, заблокували її в Instagram.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що коханий відомої української блогерки Тетяни Пренткович, бізнесмен Андрій Гонковський, який потрапив у скандал через відпочинок на Мальдівах, так і не повернувся в Україну. Зі свого боку Пренткович не підтверджує, але й не заперечує, що вони переїхали за кордон. Вона заявила, що не коментуватиме місце проживання сім’ї, бо їм нібито погрожують «розправою».