Нещодавно у соцмережах вибухнув скандал довкола відпочинку відомої блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович. Жінка із дітьми поїхала на Мальдіви. Згодом виявилося, що із ними був і бойфренд Тетяни Андрій Гонтковський. Користувачів обурило, що у розпал війни чоловік виїхав з країни.

В Instagram вона оприлюднила пост, де запевнила, що не думала про наслідки їхнього вчинку. Також блогерка вибачилася перед підписниками, пише ТаблоID.

“У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в нас через зміщення дати події у Варшаві зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сімʼєю, ми нею скористалися… На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій.

Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно стосовно інший людей та сімей, і щиро приносимо за це вибачення”, – написала Тетяна

“Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають закордон!

Наш вчинок – це лише наша відповідальність, і ми ні в якому разі не бажали комусь нашкодити! Висновки зроблено! Ми робили і продовжуємо робити все, що від нас залежить, для допомоги та підтримки нашої країни. Дякуємо всім, хто не залишився осторонь, написав слова підтримки, це дуже цінно!”, – вибачилася Пренткович.

Натомість користувачі не повірили у розкаяння Тетяни та Андрія Гонковського. Деякі з таких коментарів цитує видання Тернополяни.

ksenichkanovak: “Ви мабуть до кінця і не зрозуміли, що суть не у Мальдівах, образливо, що Ви пизд*ли усім. Розказували як тяжко самій подорожувати, акцентували на те, що Ви самі, і т. д., вішали лапшу на вуха такій аудиторії. І як вірити Вашим словам в подальшому?”.

sadkovska: “І ще одне ! ВИ не допомагаєте ЗСУ…

А ЗСУ допомагає Вам.

Запамʼятай собі це Таню”.

iryna_savka: “З’явилась можливість провести тиждень разом з сімʼєю? Ви серйозно?У мене чоловік з перших днів воював, мій син цілий 2022р не бачив свого тата. Елементарно навіть не бачив. А ви тут пишете про можливість провести час разом, серйозно? До речі, в чоловіка так і за 2 роки не було елементарно відпустки, бо попросту нема ким замінити. А ви тут про можливість пишете… ой, зовсім недоречне слово якось. Повідписувалась від багатьох блогерів, бо бісили своїм щасливим життям, а тут і ви туди ж. Мало того, що поїхали закордон, ще й на море зʼїздили. Верх цинізму”.

alinka_yurchyk: “Перенесли дату на відфотошопленому скріні, ок))).

Показушні історії зняти на перед, ок))).

Ниття під час польоту як важко самій, ок))).

Квитки, які потрібно брати на Мальдіви ой як зарання, це ж не від Тернополя до Києва відстань, а не випадково був у Варшаві, а потім випадково на Мальдівах.

Випадково у сумці виявились літні речі, бо ж у Варшаві зараз +30))).

Таня знову хоче зробити з нас ідіотів, ну або її піарщики. Сподіваюсь, цього разу не вийде.

Ах, да, аякже недавні вислови про те який жах робиться на кордонах і як це вас турбує?

А взагалі, пофіг. Вам ж можна))))“.

tatka_kozachuk: “Пропоную всім гарно відписатись, тоді і може дійсно будуть зроблені висновки!

А так це пусті слова!

Ваші збори закриті нашими ж грошима (підписників).

Ваш чоловік щоб вести свій бізнес виїжджав не один раз, чому не показали його в сторіс на Мальдівах? Себе ж показали!

Ви просто прямим наміром хотіли залишити це в таємниці, думаючи що ніхто не спалить!“.

Як відомо, разом з Тетяною на острові відпочивала її подруга, блогерка Аліна Френдій. Також деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що з Френдій був її чоловік Петро Заставний – син колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного. Однак Петро в Instagram спростував закиди і повідомив, що не виїжджав за кордон.