Помер ще один мешканець Тернопільщини, котрий постраждав в аварії автобуса у Польщі

24 березня обірвалося життя ще одного пасажира автобуса “Познань-Херсон”, що потрапив у жахливу аварію в Польщі 6 березня.

Як повідомляє 0352.ua, не стало Василя Окряка, мешканця Тернопільщини.

Про трагедію повідомляють у соцмережах родичі на односельці покійного. 26 листопада йому мало б виповнитися 50 років.

Василь Окряк був уродженцем Борщівщини. Медики робили усе, аби врятувати чоловіка. Однак отримані травми виявилися надто складними.

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