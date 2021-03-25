24 березня обірвалося життя ще одного пасажира автобуса “Познань-Херсон”, що потрапив у жахливу аварію в Польщі 6 березня.
Як повідомляє 0352.ua, не стало Василя Окряка, мешканця Тернопільщини.
Про трагедію повідомляють у соцмережах родичі на односельці покійного. 26 листопада йому мало б виповнитися 50 років.
Василь Окряк був уродженцем Борщівщини. Медики робили усе, аби врятувати чоловіка. Однак отримані травми виявилися надто складними.
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