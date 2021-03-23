6 березня, у Польщі сталася аварія, де перекинувся рейсовий автобус тернопільського перевізника.

Про перебіг справи Тернополянам розповів завідувач сектору розслідування управління держпраці у Тернопільській області Михайло Бойко.

“6 березня цього року трапилася аварія на території Польщі, де перекинувся автобус, перевізником якого є ФОП “Стецик” з Тернополя, загинуло 5 людей і травмовано більше 40 осіб, в тому числі два водії з Тернопільщини, водій, який не був за кермом, перебуває на амбулаторному лікуванні у Тернополі, водій, який перебував за кермом, він знаходиться у Республіці Польща – там проводиться розслідування. Ми зі свого боку зробили запит у Міністерство закордонних справ і після отримання висновку польської поліції, будемо складати свої висновки. До 30 березня ми маємо дати тимчасовий висновок, щоб відшкодувати збитки, в тому числі водієві, який постраждав і не був за кермом. Остаточні висновки будуть я думаю за місяців 2-3, – наголосив Михайло Бойко”.

Щодо відповідальності водія та попередніх даних експертизи, спеціалісти стверджують, що поки що говорити зарано, адже польська поліція проводить розслідування.

“Відповідальність водія визначатиме суд, згідно наданих матеріалів поліцією. ФОП “Стецик” сам перевізник, наскільки мені відомо – перші висновки до автобуса з технічного стану претензій немає, -відзначив Михайло Бойко”.

Детальніше у прямій трансляції журналіста Тернополян Ігора Сцібайла.