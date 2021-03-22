У тому ж місці: у смертельну аварію в Польщі знов потрапив автобус з українцями

Вночі в неділю, 21 березня, в Польщі на території Підкарпатського воєводства сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з українцями, в результаті чого загинув один пасажир, ще п’ятеро – постраждали.

ДТП сталося на трасі А4 біля села Кашице. В автобусі було десять осіб, повідомляє ZN.UA.

За попередньою інформацією, автобус врізався в огорожу в кінці з’їзду в Кашічі й вилетів в кювет. Вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про аварію.

“Уночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу”, – написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Також Ніколенко зазначив, що український консул вирушив на місце аварії для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів.

Нагадаємо, 5 березня рейсовий автобус “Познань – Херсон”, який належить перевізнику з Тернопільщини, потрапив в ДТП поблизу прикордонного пункту пропуску “Корчова-Краковець”. Як наслідок, 6 пасажирів – громадян України – загинули.