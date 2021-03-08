У ніч з п’ятниці на суботу, 6 березня, рейсовий автобус тернопільського перевізника потрапив у ДТП в Польщі, є загиблі та поранені українці. За даними польської поліції, водій не впорався з керуванням, після чого автобуc злетів у кювет та перекинувся.

Як повідомляє Zaxid.net, власником автобуса є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик. У коментарі Zaxid.net він підтвердив інформацію про те, що це саме його автобус потрапив в аварію.

Як пише RMF24, автобус марки Van Hool їхав в напрямку Перемишля, до українського кордону. В транспортному засобі перебували 57 людей – усі вони громадяни України.

Речник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Янковський, якого цитує веб-портал Onet, заявив, що внаслідок аварії загинули шестеро людей, ще 40 травмувалися. Восьмеро перебувають у важкому стані – вони отримали травми голови, хребта, кінцівок та черевної порожнини. Поранених госпіталізували у медичні заклади Ярослава, Перемишля, Ряшева, Рудна-Малої, Переворська та Любачева. Решту пасажирів перевели до підготовленої місцевою владою будівлі. На місці аварії працювали майже 100 пожежників, 19 бригад фельдшерів та поліцейські. Важкопоранених госпіталізували двома гелікоптерами – армійським та медичним.

Речник МЗС України Олег Ніконенко заявив, що на місце події виїхали консули. Вони взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

Наразі Львівська ОДА спільно із перевізником вирішують питання доправлення до України пасажирів, які не постраждали в аварії, або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Джерело: Терміново