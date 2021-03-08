Жахливі умови і хамство: що відомо про перевізника з Тернополя, автобус якого потрапив у смертельну ДТП в Польщі

На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів.

Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик, повідомляє ТСН. Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню Zaxid.net.

На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник “Стецик Тарас Володимирович” ФОП здійснює рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.

Про перевізника написано чимало негативних відгуків на сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п’яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.

“Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 — сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто “скотовозка”, нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому”, – написала користувачка Катерина.

“Поїздка була найжахливішою з усіх можливих. Перевізник возить людей в стані алкогольного сп’яніння. Було 4 пересадки”, – зазначила інша користувачка Людмила.

“Обслуговування жахливе!!! Брали білет до Вроцлава без пересадок, але чомусь нас пересаджували 5 разів, довезли до кордону і сказали, далі пішим ходом”, – розповіла Аліна.

“Автобус старий, незручний, без WiFi. Кількість пасажирів перевищувала допустиму, тому частину людей перед самим кордоном водії пересадили в інший автобус”, – написала Вікторія.

“За день до відправки передзвонив диспетчер і сказав, що в Луцьк автобус не приїде, беріть білет і їдьте до Дубно і там вже вас заберуть, а вартість дороги вам перевізник поверне… Але ніхто мені не повернув гроші за поїздку до Дубна… Апогеєм стало те, що до Свіноуйсця мене так і не довезли, висадили у Щецині. Правда водій купив білет на потяг до Свіноуйсця і сказав добиратися самому, бо він туди не поїде… Так не робиться. Далі обіцянок і пустих балачок справа не зрушилась з місця… Жодної конкретної мови щодо компенсації за оплачений білет так і не було”, – наголошував Валентин.

Погані відгуки на перевізника почали з’являтися на сайті Infobus ще від 2018 року. Адміністрація сайту вибірково відповідала на скарги, приносячи вибачення за погані умови і хамство водіїв.