27-річна Анастасія Кочеткова із Кам’янця-Подільського на Хмельниччині, яка розбилася в українському автобусі в Польщі, потребує термінової операції на обличчі.

На лікування і реабілітацію потрібно €500 тис, – пише Газета.юа.

“Настя є дочкою моєї сестри. Торік поступила на навчання в Польщу. Не розповідала на кого, хотіла зробити нам сюрприз. Має економічну освіту. 5 березня подзвонила, що їхатиме в Україну. Пообіцяла скинути у вайбер, яким автобусом і о котрій годині. І все. Ніяких координат не було. Зв’язку теж. Наступного дня, десь о 12 годині, ми дізналися про ДТП з українським автобусом. В ньому їхала наша Настя. Істерика в сестри, і в мене. Не знаємо, що там. Дзвонили кожні 5 хвилин в наше посольство, там ніякої інформації не давали. Лише завдяки Альбіні Гуменюк, яка координує рух допомоги, вдалося з’ясувати, що вона жива. Виявилося, що на місці аварії Настю вже пакували в чорний мішок. Але санітар почув в неї пульс. Ми йому дуже вдячні”, – розповіла Gazeta.ua тітка Катерина Шоломінська.

Анастасія перебуває в реанімації госпіталю Перемошля. Вона в медикаментозній комі.

“Насті видалили гематому в мозку. Дві перші операції зробили за гроші спеціального польського фонду. Він оплачує перші дні перебування всім пацієнтам, не залежно, звідки людина. Але подальше лікування треба оплачувати самому. У Насті роздроблене обличчя, ніс. Треба негайно оперувати, бо кістки почнуть зростатися, тоді треба буде все ламати. Таку операцію робитимуть в іншому місті. На неї потрібно 60 тисяч євро. Через критичний стан Настю поки що не можна транспортувати. Усе лікування з реабілітацією буде коштувати в середньому 500 тисяч євро. У Насті є страховка, але вона найдешевша, на 40 тисяч злотих. Це близько 10 тисяч євро. Їх вистачить на якихось два тижні. Тому ми звертаємося за допомогою до людей, до нашого уряду. Сестра Настю виховувала сама. Вона дуже талановита і хороша дитина. Знає англійську і польську мови. Вона, як блогера, відома багатьом людям. Добра і щира, навіть по фото це видно”, – каже Катерина Шоломінська.

Реквізити для допомоги:

карта Приватбанку: 5168 7573 4476 1715 (мати Стадніченко Ірина Олександрівна).