Автобус, котрий потрапив у смертельну ДТП в Польщі, належить перевізнику з Тернопільщини

Серед 35 травмованих в аварії у Польщі, де перекинувся рейсовий автобус, двоє – жителі Тернопільської області.

Нагадаємо, що у Польщі перекинувся автобус, який зареєстрований на території Тернопільської області. В аварії попередньо загинули 6 осіб та постраждали 35.

Згодом керівник Укртрансбезпеки заявив, про перевірку перевізника з Тернопільщини, якому належить автобус Познань-Херсон, пише Галас.

В управлінні Держпраці у Тернопільській області повідомили, що автобус належить українському перевізнику: власник та двоє травмованих водіїв – мешканці Тернопільщини.

Комісія Управління Держпраці у Тернопільській області проведе розслідування групового нещасного випадку. За попередньою інформацією, травмувались 20 пасажирів, 6 з них – загинули. Двох водіїв автобуса госпіталізували.

Обставини та причини нещасного випадку відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві з′ясовуватиме комісія Управління.