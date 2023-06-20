“План Победы” і трудотерапія: у реабілітаційному центрі на Тернопільщині незаконно утримували людей. ФОТО

На Тернопільщині в ході заходів по боротьбі з торгівлею людьми виявлено факт використання примусової праці та незаконного утримування людей.

Про це повідомляють в Управлінні інспекційної діяльності у Тернопільській області.

“Працівниками Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці спільно з відділом міграційної поліції ГУНП у Тернопільській області виявлено незаконну діяльність так званого «реабілітаційного центру», у якому використовувалася примусова праця та незаконне утримування більше 10 осіб, які перебували у закладі”, – ідеться у повідомленні.

ГУНП у Тернопільській області вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.