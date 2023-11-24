Викрадали людей і тримали їх під замком: на Тернопільщині викрили “реабілітаційний центр”. ФОТО, ВІДЕО

Викрадення людей та незаконне позбавлення волі інкримінують слідчі-детективи п’ятьом особам. Організована злочинна група впродовж кількох місяців примусово оформляла потерпілих в реабілітаційні центри. Усе це проводилося під “маскою” допомоги людям із різного роду залежністю.

Документувати незаконну діяльність працівники відділу міграційної поліції спільно із детективами ГУНП в Тернопільській області та представниками кримінального аналізу почали ще у листопаді 2022 року.

За словами керівника міграційної поліції Олександра Буняка, у ході розслідування з’ясувалося, що житель Вінниччини організував на території трьох областей реабілітаційні центри з лікування наркологічної та алкогольної залежності. Клієнтів-пацієнтів шукав через оголошення.

Допомагали “лікувати” людей четверо спільників, які свого часу також зловживали наркотиками та алкоголем. Проте родичам зловмисники розповідали, що у їхніх центрах працюють висококваліфіковані лікарі, які гарантують стовідсоткове позбавлення від залежностей. Пацієнтів, які не погоджувалися їхати у реабілітаційний центр, вивозили силою. У закладі люди проживали по п’ятеро у кімнатах. На вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені. На вулицю підопічні могли виходити лише під наглядом працівників. Телефоном користуватися їм не дозволяли. Коли ж родичі телефонували у центр, то підозрювані надавали їм неправдиву інформацію і запевняли, що все гаразд, але потрібен ще час.

Свої послуги оцінювали від 8 до 20 тисяч гривень в місяць.

Зібравши достатню доказову базу, міграційники спільно зі слідчими та бійцями роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели одночасно в трьох областях України 10 обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, наліпки з оголошенням, чорнову бухгалтерію та записи із клієнтською базою.

Усім членам групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки) ККУ, а це – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.