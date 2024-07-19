Лицем в асфальт: у Тернополі спіймали наркоторговця

Поліцейські затримали жителя Тернополя за збут психотропних речовин. За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції №1 м. Тернопіль отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий 24-річний житель обласного центру займається збутом наркотичних засобів. Поліцейські задокументували 2 факти продажу ним психотропної речовини «Альфа-PVP».

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК під час чергового збуту психотропів.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.