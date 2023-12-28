На Тернопільщині до кінця року буде майже весна

Майже весняну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За прогнозами, стовпчики термометрів вдень сягатимуть 9-10 градусів тепла, вночі можливі незначні морози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме північна периферія антициклону над Чорним морем. У краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Найближчими днями вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи, зумовить в Україні переважно суху погоду. Тобто, ніяких серйозних опадів не передбачається. Ймовірні винятки – в подальших уточненнях. Аж 31-го грудня невеликі опади можливі, а 1-го січня опадів побільшає. 28-го грудня, в більшості областей України – без істотних опадів. Південно-західний вітер залишається рвучким, часом із сильними поривами. Температура повітря 28-го грудня трохи знизиться: вночі у західних областях -1-5 градусів. Вдень у четвер очікується +1+4 градуси, в західній частині +4+9 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутніше похолодання передбачається орієнтовно 4-5 січня.