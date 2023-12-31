Ненависна війна обірвала життя ще одного Захисника з Тернопільщини. Життя, яке лише розквітало…

На фронті загинув боєць із Шумської громади Микита Бєляков. Юному воїну було 20 років. Лише 20 років…

Трагічну новину повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Біль розриває серце…

Трагічна звістка надійшла у Шумську громаду…

Ненависний ворог обірвав життя нашого земляка, мужнього оборонця України – Микити Бєлякова, 2003 року народження, жителя села Мирове.

Молодий, красивий, двадцятирічний юнак у якого, здавалось, ще все попереду – життя, кохання, сім’я… повертається додому на щиті. Сміливе серце, патріотизм та біль за державу спонукали його підписати контракт та іти на війну. Служив Микита в бригаді АЗОВ. Тато Героя також перебуває на службі в ЗСУ.

У розквіті сил згасають молоді життя у пеклі кровопролитної російсько-української війни.

Низько схиляємо голову перед загиблим Героєм, висловлюємо глибокі співчуття сім’ї, рідним та близьким, друзям, бойовим побратимам Микити…

Вічна пам’ять та шана Герою!”, – написав очільник громади.