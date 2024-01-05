Можуть падати дерева і дахи: тернополян попереджають про небезпеку

На території міста та області сильний вітер. За даними синоптиків, пориви сягають 15-20 м/с.

Під час негоди можуть падати дерева, гілки, ненадійно закріплені паркани та дахи з будинків. Тож, мешканців просять бути максимально обережними та уважними.

Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та за роботою підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.

“Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкісний режим та, завчасно, плануйте безпечний маршрут на час негоди. За можливості, рекомендуємо утриматися від поїздок на далекі відстані.

Якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду — телефонуйте за номером 102″, – зазначають у патрульній поліції.