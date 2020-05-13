На Тернопільщині продовжується тенденція щодо зниження рівня захворюваності на коронавірус. Меншає не лише виявлених випадків, а й підозр COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. А кількість людей, які одужали після коронавірусу сягнула чотирьох сотень.

Учора в області підтвердилося сім випадків інфікування COVID-19. Одна людина заразилася коронавірусом у Заліщицькому районі, по троє у Монастириському і Кременецькому.

“Загальна кількість підозр за період спостереження — майже дві тисячі. Інтенсивний показник захворюваності на сто тисяч населення складає 97,9. Загальний відсоток летальності в області — 1,95: на сто хворих у середньому помирає двоє людей. У місті Тернополі за період спостереження зареєстровано 181 випадок підозри та 96 лабораторно підтверджених випадків. З них — дев’ятеро дітей. Інтенсивний показник складає 43,6%. Одужали по місту 32 особи, тобто третина хворих від 96. Летальних випадків у місті не зареєстровано. Оцінка динаміки захворюваності: кількість лабораторно підтверджених випадків з 30-го квітня має тенденцію до зниження. Кількість клінічних підозр також знижується. Тенденція до зниження у нас триває протягом останніх тринадцяти днів. Хотілося б, щоб послаблення карантинних заходів не справило негативного впливу на цю тенденцію”, – зазначив Володимир Паничев.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 в області сягнула 1028. Це один із найвищих показників у країні. Ймовірно, що у нашому регіоні адаптивний карантин буде тривалим.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Захворюваність на COVID-19 на Тернопільщині пішла на спад

Як переносять коронавірус інфіковані тернополяни