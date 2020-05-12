Кількість лабораторно підтверджених випадків «COVID-19» У Тернополі з 30 квітня зменшилася. Також зменшилася кількість клінічних підозр щодо інфікування коронавірусом.

Зниження за цими двома незалежними показниками захворюваності спостерігається упродовж останніх 12 днів. Про це під час засідання міського оперативного штабу повідомив заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Паничев.

Епідеміолог також висловив сподівання, що послаблення карантинних заходів не призведе до зростання захворюваності. І наголосив, що завдання залишається незмінним: дотримуватися вимог та рекомендацій періоду карантину.

На засіданні також підтримали пропозицію начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василя Даньчака щодо відновлення у лікарнях міста оперативних втручань.

– Враховуючи Постанову Кабміну №334, пропонуємо дозволити проведення термінових і невідкладних заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя пацієнта, оскільки ліжковий фонд у наших госпітальних базах, зайнятий хворими на «COVID-19» не перевищує 50%, – сказав Василь Даньчак. – Але перед госпіталізацією пацієнт має обов’язково пройти ПЛР-обстеження.

З 11 травня тернополяни також можуть гуляти у парках, скверах, зонах відпочинку, займатися на спортивних майданчиках, дозволено гратися на дитячих майданчиках. Щоправда при цьому треба дотримуватися протиепідемічних заходів: гуляти можуть не більше 2 людей або сім’я, носити маску, дотримуватися дистанції: одна особа на 10 квадратних метрів. За словами начальника управління розвитку спорту та фізичної культури Миколи Крутя, спортивні майданчики в місті вже відриті, окрім тих, які перебувають на балансі позашкільних навчальних закладів, оскільки позашкільні навчальні заклади ще не відновлюють роботу.

Ольга Трач