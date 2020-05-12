Учора у Тернополі виявили трьох інфікованих коронавірусом тернополян. Заразилося COVID-19 подружжя медиків і їхні діти.

Загалом від початку епідемії у Тернополі виявили 96 випадків коронавірусу. 32 жителі обласного центру вже подолали недугу. Хворих у тяжкому стані наразі немає.

“У Тернополі тенденція ніби до зниження, але все ж нові випадки продовжуємо виявляти. Серед тернополян маємо більше двадцяти інфікованих медиків. Загалом ситуація у Тернополі краща, ніж по області. Це результат тих жорстких карантинних заходів, які були запроваджені. Також має значення і реакція населення, яке зуміло почути і виконати вимоги. Інколи важко оцінити те, чого ми не бачимо, але це має значення. Багато інфікованих не мають жодної симптоматики, або легкі форми. Середній вік інфікованих тернополян — від 35-ти років, лише четверо старших тернополян захворіло, це ті люди, які відвідували церкви у Вербну неділю. Більшість переносить у легких формах. До прикладу, у першого чоловіка, в якого підтвердився COVID-19, зник нюх. Але з Монастириськ, з Кременецього району до нас доставляли хворих у досить важких станах. Люди мали високу температуру, кашель, пневмонію”, – розповідає заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

У Тернополі дещо послабили карантинні обмеження, зокрема дозволили працювати закладам торгівлі їжею та напоями на виніс, приватним стоматологіям. Від завтра в обласному центрі відновлюють діяльність ринки. Втім, усім необхідно суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних обмежень.

Софія Романська

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