У Тернополі за добу підтвердили коронавірусну інфекцію у трьох осіб.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у сім’ї: у мами – медичного працівника та двох дітей. Попередньо коронавірус виявили в чоловіка цієї жінки. Він приїхав за-кордону і обстежився у приватній лабораторії, коронавірус підтвердився. Далі, як контактних, обстежили його дружину та дітей. Лабораторний тест підтвердив COVID-19.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 96 випадків COVID-19 серед тернополян. 32 жителів Тернополя одужали.

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