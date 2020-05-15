Майже півтисячі людей на Тернопільщині одужали від коронавірусу.

З 30 квітня до 13 травня у регіоні спостерігалася позитивна динаміка щодо рівня захворюваності. Втім, учора епідеміологи виявили майже три десятки нових випадків інфікування.

“Мали чотирнадцять днів позитивної динаміки. Це стосувалося і підтверджених випадків, і підозр. З 30 квітня по 13 травня ми виявляли в середньому по одинадцять випадків, за первинними підозрами було 26-27 осіб. Упродовж доби захворюваність знову дещо піднялася: підтвердили 27 випадків, більшість з яких у північних районах області. У місті Тернополі ситуація відносно стабільна, захворюваність майже наполовину нижча, ніж по області. Останній випадок коронавірусу — 11 травня. Враховуючи адаптивний карантин, ми маємо розглядати здійснення тих чи інших заходів з урахуванням епідситуації. На рівні держави часто озвучується десятиденний термін стабілізації. Тож нині важливо перед тим, як відновлювати діяльність окремих закладів, стежити за епідситуацією і наголошувати на дотриманні санітарно-епідеміологічних норм”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Станом на 15 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1060 випадках діагноз лабораторно підтверджений. Серед інфікованих — 73 дітей.

Софія Романська

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