У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Так, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 15 травня перебуває 13 хворих на коронавірус, 10 з них – тернополяни. Ще 4 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 15 травня – 7 пацієнтів (5 дітей і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 3 з них – тернополяни. Ще 7 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус.

Станом на 10 годину 15 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 1 тернополянин.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 96 людей. 43 жителі Тернополя одужали.

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