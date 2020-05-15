На Тернопільщині за добу підтверджено 27 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 15 травня в області – 1060 випадків COVID-19. 22 з них летальні, 482 людей одужали.

Найбільше випадків захворювання у Кременецькому районі (346).

Статистика по інших районах наступна:

193– жителі Монастириського району

127 – жителі Шумського району

96– жителі міста Тернополя

64 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

45 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

21– жителі Збаразького району

19– жителі Лановецького району

14 – жителі Тернопільського району

14 – жителі Гусятинського району

14– жителі Теребовлянського району

13– жителі Борщівського району

5 – жителі Підгаєцького району

5– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району

Загалом в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.

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