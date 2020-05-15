На Тернопільщині за добу підтверджено 27 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 15 травня в області – 1060 випадків COVID-19. 22 з них летальні, 482 людей одужали.
Найбільше випадків захворювання у Кременецькому районі (346).
Статистика по інших районах наступна:
193– жителі Монастириського району
127 – жителі Шумського району
96– жителі міста Тернополя
64 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
45 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
21– жителі Збаразького району
19– жителі Лановецького району
14 – жителі Тернопільського району
14 – жителі Гусятинського району
14– жителі Теребовлянського району
13– жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
5– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району
Загалом в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.
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