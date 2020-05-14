Упродовж доби п’ятеро хворих з COVID-19 госпіталізували до лікувальних закладів Тернополя. Нині у міських лікарнях перебуває 24 інфікованих коронавірусом.

Побільшало госпіталізованих серед дітей і дорослих.

“Нині у стаціонарних закладах міста перебуває 24 хворих на коронавірус: в лікарні швидкої допомоги 15 осіб, з них 12 — тернополяни. П’ятеро людей — з підозрами на коронавірус, результати досліджень будуть відомі до кінця доби. Дев’ятеро осіб — у міській дитячій комунальній лікарні: 6 дітей, 3 дорослих. Ще маємо 9 осіб у цій лікарні з підозрами на коронавірус. На амбулаторному лікуванні шість пацієнтів, на обсервації у третій міській лікарні — одна людина, на самоізоляції — 495 пацієнтів. Від початку карантину у лікарні швидкої допомоги проліковано 102 пацієнти, у міській дитячій лікарні — 94 пацієнти”, – розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Додамо, сьогодні у лікарні швидкої допомоги помер 82-річний тернополянин. Це перший летальний випадок від коронавірусу в обласному центрі. Подолали COVID-19 у Тернополі 37 людей.

Софія Романська