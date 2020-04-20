Через недотримання вимог карантину вірянами та священством УПЦ МП у Почаєві зростає кількість хворих на коронавірус.

Всього за добу у Почаєві виявили аж 13 нових випадків захворювання, 1 хвора померла.

19 квітня діагноз COVID-19 підтвердили ще у трьох священиків УПЦ МП. Два з них здійснюють богослужіння у Свято-Миколаївському храмі Почаєва, ще один належить до Почаївської Лаври.

Місцеві мешканці також повідомляють про зараження коронавірусом дружин цих отців та ще одного священика Московського патріархату із села Старий Почаїв, який попри явні симптоми хвороби тиждень тому святив вербу у селі Старий Олексинець, що на Кременеччині. Через байдужість попа тепер усе село перебуває у страху та відмовилось від освячення великодніх кошиків.

У той же час, зафіксували вже третю смерть монаха Почаївської Лаври за останній тиждень. Нагадаємо, перший летальний випадок зафіксували 13 квітня, другий – 17, помер монах Нікодим. Обидва померли у лікарнях Києва. Через важкий стан здоров’я від них у терміновому порядку відхрестились у Почаївській Лаврі та приписали до іншої Лаври, Київської, де ситуація з коронавірусом більш плачевна. Про третю смерть серед монахів повідомили напередодні – преставився 77-річний ігумен Почаївської Лаври Аверкій. Тим не менш, керівництво монастиря всі факти вперто замовчує та відмовляється від співпраці з медиками. Наразі підозрюють ще один летальний випадок серед насельників Лаври – один з хворих ченців ще три дні тому зачинився у келії та не виходить на контакт.

Через порушення обмежувальних норм під час Великоднього богослужіння у Почаївській Лаврі поліцією вже розпочато кримінальне провадження, а усіх учасників заходу голова Тернопільської ОДА попросив самоізолюватись на два тижні. Більш кричуща ситуація з масовим ігноруванням вимог карантину на Великдень трапилась лише у одному місці – у Святогірській Лаврі УПЦ МП на Донеччині.

Завдяки впертості московських попів Кременеччина із 42-ма зараженими вже вийшла на друге місце в області по захворюваності на COVID-19. До них повільно, але впевнено на третьому місці наближається Шумський район, де хворих вже 39. Саме у цих двох районах сконцентровані майже усі парафії УПЦ МП області. В інших же районах, не зважаючи на значно раніше виявлені перші випадки заражень, дотримуючись вимог карантину, темпи захворюваності вдалось зупинити.

Напередодні ЗМІ уже повідомили про можливе зараження коронавірусом перших осіб УПЦ МП. Через ймовірну недугу глава УПЦ МП митрополит Онуфрій навіть не брав участі у Великодньому богослужінні, а керуючий справами церкви митрополит Антоній відмовився від польоту в Ізраїль за благодатним вогнем. Раніше діагноз COVID-19 підтвердили у «головного іподиякона» та спонсора УПЦ МП, проросійського нардепа з «Опозиційного блоку» Вадима Новинського.

Втім, в УПЦ МП продовжують вірити мало не у власну непогрішимість та нездатність заразитись коронавірусом. Попри підозри на COVID-19 у перших осіб церкви та скасування масових богослужінь керівництвом РПЦ у Росії та в окупованому Криму, тут і надалі ігнорують карантин. Що це, відсутність здорового глузду та інстинкту самозбереження чи відверта диверсія проти України?

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