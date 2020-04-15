Днями 5 канал опублікував циркуляр Управління справам Московської патріархії від 8 квітня 2020 року, в якому «Керуючись благословенням Святійшого Патріарха, духовенство закликає парафіян до домашньої молитви до зняття обмежень, введених владою. Це стосується в тому числі днів Страсної седмиці і свята Святої Пасхи», – йдеться в документі.

Цікаво, що лист надійшов усім єпархіям РПЦ в Росії, у тому числі в окупований Крим. За порушення карантину в Росії священникам РПЦ загрожує не тільки юридична відповідальність, а й закриття церкви та довічна заборона в служіння. Тобто, усвідомлюючи всю небезпеку сучасної пандемії, керівництво РПЦ діє в унісон з владою, накладаючи суворі заборони і обмеження за церковними канонами щодо порушників протиепідемічних заходів.

Що ж в цей час відбувається громадах РПЦ в Україні? Ієрархи Московського патріархату закликають ходити в храми, нехтувати рекомендаціями лікарів та називають фейком саму пандемію (щоправда потім самі ж стають її жертвами), а церкви повні людей без масок, без рукавичок, які наражають на небезпеку себе та своїх рідних. На «Квітну неділю» братія Московського патріархату з Почаївської лаври теж повністю провалила тест на відповідальність та здоровий глузд. Півтори сотні вірян, які без масок і не дотримуючись соціальної дистанції протягом 3 годин перебували у закритому приміщенні, в одній із «гарячих точок» пандемії в області, якою віднедавна стала Кременеччина, цьому пряме підтвердження.

При цьому, навіть попри наявність згаданого вище циркуляра глави РПЦ Кіріла, жодних офіційних коментарів чи заяв з уст очільників Московського патріархату в Україні про небезпеку коронавірусу та необхідність залишатися вдома і не відвідувати храми ви не почуєте. Ба більше, ця ж Почаївська лавра очікує на Великдень понад дві тисячі вірян на святкові Богослужіння. Чи будуть після такого святкування Пасхи 5 тижнів самоізоляції в яких перебуває ціла Країна даремними? На жаль, питання риторичне.

Однак, не на наслідки діяльності РПЦвУ слід звертати увагу. Цікавіше інше. Причини і мотиви цієї діяльності. Відповідно до інформації (згаданий циркуляр) своїх керівних органів (які, доречі, знаходяться на території країни-агресора) Московський патріархат із моменту публікації циркуляру обізнаний про те, що пандемія коронавірусу дійсно становить загрозу життю та здоров’ю людей, що вимагає від церкви реагування – обмежити участь вірян у Богослужіннях та дотримуватися карантину. Якщо, усвідомлюючи ці загрози, РПЦвУ продовжить організовувати масові заходи, що призведе до поширення епідемії, яка ослабить українську державу, то ці дії можуть набути цілком чіткого кримінального забарвлення.

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