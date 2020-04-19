Пасхальні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах та храмах міста й області.

Майже пів тисячі працівників поліції забезпечували публічну безпеку. Більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.

Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав – правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції.

Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей.

Великоднє богослужіння завершилося близько 4.30 – і прихожани розійшлися.

В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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