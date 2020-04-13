У селі Великий Кунинець Збаразького району правив службу інфікований коронавірусом священик Почаївської лаври.

Поліцейські та епідеміологи наразі визначають його контактних осіб. Кількість таких людей на Збаражчині виявилася значною. Відтак жителів краю просять обмежити відвідування цього району.

“У зв‘язку з тим, що на території с. Великий Кунинець, що межує з Вишнівецькою громадою, перебувала особа, в якої виявили COVID-19, і яка могла контактувати з мешканцями села, прошу відмовитись від поїздок у цю місцевість. Також закликаю священиків усіх конфесій звернутись до своїх парафіян, щоб ті на період карантину обмежили відвідування храмів. З Божою допомогою ми здолаємо всі негаразди. Але, як кажуть в народі: “Береженого і Бог береже»”, – наголосив керівник Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Додамо, станом на 12 квітня в області коронавірус підтвердився у 243 людей (218 випадків – дорослі, 25 випадків – діти), з них 5 — летальних. За попередню добу епідеміологи виявили 35 нових випадків зараження COVID-19. Одужало 3 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2).

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Московський піп з Почаєва, котрий називав українських військових “убивцями”, заразився коронавірусом