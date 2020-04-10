Із симптомами коронавірусу COVID-19 до медиків звернувся священик УПЦ МП з Почаєва Олександр Марценюк.

Як підозрюють лікарі, недугу він міг підхопити від православних паломників з Польщі, які у період з 28 по 30 березня відвідували Почаївську Лавру, де отець Олександр підпрацьовує в екскурсійному бюро, пише Політерно.

Крім відвідувачів Лаври під загрозою зараження перебувають також і насельники монастиря (священик входить до складу хору Лаври), а також парафіяни о. Олександра (Марценюка) із села Великий Кунинець, що на Збаражчині. Офіційні коментарі органів влади та правоохоронців з цього приводу поки відсутні. Вочевидь, можливо внаслідок відсутності можливостей для проведення тестування.

До слова, о. Олександр (Марценюк) раніше прославився як борець із запровадженням ідентифікаційного коду та автор вірша, присвяченого терористу «ДНР» «Гіві». Українських військових, натомість, цей піп називає «убийцами Донбаса».

Слід також врахувати інформацію мера Києва Віталія Кличка про те, що серед кліриків також підконтрольної УПЦ-МП Києво-Печерської лаври вже лабораторно підтверджено 26 фактів зараження коронавірусом.

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