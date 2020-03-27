У церкві московського патріархату вкотре продемонстрували зневажливе ставлення до здоров’я власних парафіян та відсутність інстинкту самозбереження.

У той час, коли для боротьби з коронавірусом українські церкви пропонують використовувати приміщення храмів в якості шпиталів для хворих, монахи Почаївської Лаври УПЦ МП розпочали знесення однієї з будівель лікарні у Почаєві.

Ще раніше монастир московської церкви сумнівним чином відсудив у Почаївської РКЛ чи не усі приміщення, які надалі впродовж тривалого часу здавав лікарні в оренду. Тепер же, не зважаючи на епідемію смертельного вірусу COVID-19, у Почаївській Лаврі вирішили вилучити з оренди одне з приміщень та навіть почали його зносити.

Втім, в УПЦ МП є власне специфічне бачення шляхів протидії коронавірусу. Замість дотримуватись карантину намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло велів вірянам навпаки більш активно гуртуватись у храмах та приступати до причастя разом з малими дітьми, ігноруючи при цьому елементарні правила санітарії. Боротись з недугою тут пропонують церковним дзвоном та хресними ходами, а щоб вбити вірус у спільній чаші з причастям пропонують збільшити порцію вина у ній.

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови у інтерв’ю місцевим ЗМІ повідомив про декількох хворих на коронавірус громадян, які до цього побували у Почаївській Лаврі.

Фото паломників з Молдови у Почаївській Лаврі зі сторінки https://diak-kuraev.livejournal.com/2808326.html