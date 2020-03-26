Паломництво в український монастир стало причиною виникнення вогнища коронавирусу на півдні Молдови.

Священик з Штефан-Воде, який організував цю екскурсію, госпіталізований з підтвердженим діагнозом наявності вірусу нового типу COVID-19. У його дружини тести на коронавірус дали негативний результат.

Як повідомляють представники Каушанського Центру здоров’я, служитель церкви госпіталізований в лікарню Міністерства охорони здоров’я. Про це пише молдовське інтернет-видання Блокнот.

В результаті цієї поїздки постраждали багато віруючих з районів Штефан-Воде, Аненій Ной, Каушани і Придністров’я, що супроводжували священнослужителя в поїздці в період оголошеного «червоного коду» небезпеки поширення епідемії.

Тільки в районі Штефан-Воде підтверджено дев’ять випадків захворювання коронавірусом, першопричиною яких стала екскурсія в Україну.

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