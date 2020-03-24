Правоохоронці перевірили інформацію щодо можливого зараження громадян Молдови коронавірусною інфекцією під час відвідування Почаївської лаври.

У суботу, 21 березня, в Інтернеті-мережі з’явилася інформація про те, що нібито шестеро громадян Молдови заразилися коронавірусом під час паломницької поїздки до Почаївської Свято-Успенської лаври, що на Тернопільщині. У статті йдеться, що група з 70 осіб приїжджала на екскурсію до монастиря двома автобусами.

За вказівкою керівництва ГУНП в Тернопільській області відомості за даним фактом правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та провели перевірку. Поліцейські поспілкувалися з настоятелем та іншими відповідальними особами Почаївської лаври.

За словами представників монастиря, останнім часом паломники приїжджали до лаври, але лише на легкових транспортних засобах, жодних автобусних екскурсій не було. У монастирі, як стверджують його працівники, осіб з ознаками вірусної інфекції не виявлено. На території Почаївської лаври працює медичний кабінет та проводиться постійна дезінфекція усіх приміщень. На період карантину екскурсії призупинені.

Місцеві медики також підтвердили, що мешканці Почаєва, а також особи, які відвідували монастир, до них з ознаками будь-якої вірусної інфекції не зверталися.

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