Четверо громадян Молдови, заражених коронавірусом, відвідували монастир у Почаєві під час поїздки Україною.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон під час брифінгу на засіданні Єдиного командного центру, повідомляє Укрінформ з посиланням на молдовське видання Deschide.md.

«Ми розуміємо, що треба молитися…це вітається для всіх. Але в Україні паломники вирушили у подорож до Почаєва. Є чотири випадки зараження серед тих, хто повернувся з України, з подорожі у монастир», – заявив Додон.

Міністр охорони здоров’я Віоріка Думбревяну після засідання Єдиного командного центру повідомила, що сьогодні у Молдові підтверджено ще 17 випадків коронавірусної інфекції. Таким чином загальна кількість діагностованих випадків Covid-19 становить 66.

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