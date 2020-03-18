Попри пандемію коронавірусу і запроваджений в країні карантин Почаївська духовна семінарія, на відміну від інших навчальних закладів, продовжує функціонувати, наражаючи на небезпеку як самих семінаристів, так і містян.

Близько 100 семінаристів й надалі ходять на уроки, гуртом живуть і працюють, при цьому ще й активно спілкуються з паломниками Почаївської лаври з різних куточків світу.

17 березня Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення правил карантину. Зокрема, керівників закладів та установ за недотримання санітарно-гігієнічних вимог та ігнорування карантину можуть оштрафувати на суму до 170 тисяч гривень, а то й позбавити волі від 5 до 8 років.

Ректору ж семінарії архієпископу Шумському Іову Смакоузу протикарантині заходи не указ. От якби з Москви телеграмку прислали б, то тоді б і семінарію закрив і спудеїв по домівках відпустив.