Ректор Почаївської духовної семінарії Тернопільської єпархії, архієписком Шумський Йова (Віктор Смакоуз) визнав провину у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Кременецького райсуду за ч.1 ст. 161 КК.

За матеріалами справи, обвинувачений у мережі Facebook розмістив світлину панорами Почаївської Свято-Успенської Лаври.

В коментарі до зображення зробив допис, який, за результатами судово-лінгвістичної експертизи, має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності й образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Текст образливого допису в вироку приховано.

Ректор розганяв деструктивний контент з анонімного профілю. Конспірація не вдалася із самого початку, бо автор швидко став відомий. Він був підписаний як Viktor Job.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Чоловік погодився на штраф у 8,5 тис. гривень. Додатково винуватець повинен відшкодувати державі 7,5 тис. гривень витрат на експертизу.

Смакоуз у 1987 році закінчив Ленінградську духовну семінарію, в 1991 році — Санкт-Петербурзьку духовну академію зі ступенем кандидата богослов’я.

Наприкінці 1990-х років Смакоуз був пострижений у чернецтво в Києво-Печерській Лаврі.

Керував єпархіями у Сумах і Охтирці, а у 2005 році навіть переїхав до Канади, з 2009 року по 2010 рік опікувався парафіями в США. Вікарієм Тернопільської єпархії та ректором Почаївської духовної семінарії Смакоуз є з 2018 року.