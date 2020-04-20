Учора у Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла 43-річна жінка з Почаєва. У неї був підтверджений діагноз коронавірусу.

Про це повідомляє міський штаб боротьби з коронавірусом.

Жителька Почаєва потрапила до районної лікарні ще 15 квітня. На Великдень її стан значно погіршився, відтак жінку перевезли до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Цього ж дня жінка померла.

Нагадаємо, ситуація у Почаєві викликає занепокоєння в епідеміологів. Минулої доби там було виявлено 13 хворих на коронавірус.

На Великдень у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася літургія за участю значної кількості людей, які не дотримувалися карантинних вимог. Відтак поліція відкрила кримінальне провадження щодо керівників релігійної установи. У разі доведення вини, духовенству загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Софія Романська

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