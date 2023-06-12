Культурно-мистецький проект «Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам`ятками Тернопільщини» реалізуватимуть у нашому краї.

Договір щодо втілення у життя цієї ідеї підписали Український культурний фонд і Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень памʼяток культурної спадщини.

Один із експертів Українського культурного фонду відзначив, що в умовах війни та непередбачуваних руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури та пам’яток архітектурної спадщини, вкрай важливим є завчасне обстеження, оцифрування та викладення у публічний цифровий простір численних копій продукту, яким зможуть користуватися не лише науковці, але пересічні громадяни України й іноземні туристи.

– Проект передбачає створення 20 віртуальних турів пам’ятками оборонного типу Тернопільщини у форматі відео 360°, – розповіли у Центрі. – З них 8 замків, 5 костелів, 6 церков та 1 монастир. Усі вони будуть продубльовані трьома мовами: українською, англійською, польською. 3-D тури будуть розміщені на ютуб-каналі Центру, а посилання поширені на власному сайті та ФБ-сторінці.

Партнерами цього проекту також виступають Національний заповідник «Замки Тернопілля» і Тернопільська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.