Напередодні Великодня соціальна ініціатива Kind Hamper та розважально-освітнє шоу “Крафтові Мандри” від каналу УкрЮтюбПроєкт представили три гастрономічні сети, складені з крафтових продуктів від локальних брендів. Ведучий Євген Синельников власноруч добирав наповнення кожного набору, працюючи над випусками “Крафтових мандрів”.

Мета всеукраїнської ініціативи — допомогти українцям проявити турботу про рідних і при цьому підтримати маленькі гастробізнеси під час війни. Проєкт також заохочує відкривати для себе різні куточки України через смаки локальних продуктів.

Гастрономічними наборами можна привітати близьких, друзів, колег і партнерів. Кожен кошик містить усе необхідне для святкування Великодня: духмяну випічку, м’ясні делікатеси, сир, домашні закуски, десерти й корисні ласощі, напій та свічки. У цілому, в наборах представлено понад 20 українських брендів, серед яких — “Поліські делікатеси”, “Добра ферма”, “Хатинка пекаря”, “Київське сухе варення”, “Сироман”, Leleka Wines, “Медові свічки”, “13beans”, “Медова лінія” та інші. З усіма цими крафтярами команда Kind Hamper співпрацює тривалий час, допомагаючи десяткам маленьких виробництв продовжувати улюблену справу навіть попри війну.

Цьогорічним партнером ініціативи став УкрЮтюбПроєкт, який знайомить з автентичною Україною та її людьми. Зокрема, у випусках “Крафтових мандрів” ведучий Євген Синельников подорожує Україною та спілкується з крафтярами, які створюють якісні та ексклюзивні локальні продукти.

“Для мене одним із важливих елементів подорожі є їжа, тому купуючи продукти із різних регіонів України, я даю собі змогу наче опинитись там, будучи вдома. А ще я не втомлююсь повторювати — купуйте українське, підтримуйте малий бізнес, залишайте гроші в країні. Зараз це важливо як ніколи”, — зазначає Євген Синельников.

Наразі на сайті можна оформити передзамовлення на один з трьох варіантів гастронаборів. Команда ініціативи просить зробити передзамовлення включно до 30 квітня, щоб вчасно до великоднього столу доставити усі набори. У Києві отримати набори можна через кур’єрську доставку та доставлення через Нову Пошту, а в інших містах України — у відділеннях Нової пошти.

“Наша великодня активність особлива і має двосторонній позитивний вплив. По-перше, в цих наборах не просто продукти, це історії про смак до життя, щоденну працю та сміливість дивитися у майбутнє. По-друге, це чудова нагода на великодні свята передати теплі обійми, сказати “люблю” на відстані та попіклуватися про дорогих людей”, — підсумовує Сергій Горюнов, засновник проєкту Kind Hamper.