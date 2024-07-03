Мандрівники з Тернопільщини на дивані на колесах приїхали до Києва. Дорогою вони збирали гроші на потреби ЗСУ.

Винахідник Аркадій Фішман та його супутниця в мандрах Олена Дунець їхали 12 днів. Під час благодійного туру зібрали понад 200 тисяч гривень, повідомляє Суспільне.

“Дорога була важча, ніж ми собі уявляли, бо виникали проблеми, яких у звичайному побуті просто немає. Наприклад, нема де помити руки чи набрати води в дорозі. А ще, було, що щось зламалося, чи колесо тріснуло. А ще спека. Є дорога, де відбійники облаштовані так, що не можеш навіть дійти до кущів у тінь і мусиш ремонтувати диван просто посередині траси. Ну і важко їхати по 12-13 годин на день “.

Найприємніше, що траплялося у дорозі, це зустрічі з людьми, — каже Аркадій Фішман.

“Зустрічають, сигналять, зупиняються, щоб сфотографуватися. Я не знаю, скільки разів ми робили фото, мабуть, разів 400. Кожен хоче або проїхатися, або сфотографуватися. Всі посміхаються, вітаються. Приймали нас дуже добре, люди допомагали і залишали на ніч”.

Винахідник каже, були випадки, коли їх зупиняли поліцейські.

“Поліція зупиняла нас переважно для того, щоб задонатити або сфотографуватися, готівку нам давали. Був такий випадок смішний, коли я запитав, чи можна зняти на відео, як вони донатять. А мені відповіли: “та знімай”, і протягує купюру. Олена купюру бере, а я в той момент фотографую. А поліцейський каже: “тільки давай так, щоб не вийшло, що це не ми вам даємо гроші, а ви нам”.

Суму, яку зібрали під час благодійного туру, на закупівлю дронів і розмінувальних автомобілів для ЗСУ — недостатньо, — каже Аркадія.

“Ми мали 2 мільйони зібрати, не на одну машину, а на 5. А зібрали тільки на половину однієї машини. Ми ще будемо 3 дні в Києві до 6 липня. Триває наша подорож по Києву. Може за ці дні назбираємо хоч на одну машину. Дуже багато людей нас побачили, але дуже мало донатять. Я думаю, що це через те, що сприймають нашу подорож за жарт. Вони якось не пов’язують збір коштів на придбання військової техніки і цей диван”.

Диван-тур розпочали із Заліщиків на Тернопільщині, куди Аркадій Фішман переїхав зі Слов’янська через вторгнення росіян. Маршрут пролягав через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир і завершився у Києві, це 650 кілометрів, — розповів Аркадій Фішман.