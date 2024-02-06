Тринадцяті зимові змагання з мандрівництва «Снігохід 2024» відбулися на Тернопільщині. Цього року їх присвятили Героям «Снігоходу», які віддали своє життя за захист України. Це Руслан Стороженко (Творець), Юрій Гринівецький, Тарас Давидюк (Старий), Василь-Яків Капустинський.

Участь у змаганнях взяли 67 команд з різних міст України: 20 юнацьких, 34 дорослих і 13 професіональних. Проходив «Снігохід» в околицях Кременця. Всього було 44 контрольні пункти. Команди із категорій «Юнацькі» та «Дорослі» мали пройти тільки 36 пунктів. Учасники складали власний маршрут змагань, тому відвідували різні точки. За інформацією команди, яка пройшла усі пункти, протяжність маршруту склала 54 кілометри. Контрольними пунктами були архітектурні, природні об’єкти, різні локації.

Також було чотири технічні етапи: переправа, стрільба з пейнтбольних маркерів, перша допомога від Червоного хреста Тернопіль та інтелектуальна точка від національного природного парку Кременецькі гори.

За результатами змагань переможцями стали:

Категорія А1 (юнацькі любителі)

1 місце – команда «КРОК» з Тернополя;

2 місце – команда «Мультифрукти» з Доценька;

3 місце – команда «Баклани» з Тернополя.

Категорія А2 (дорослі любителі)

1 місце – команда «Pro Track» з Кропивницького;

2 місце – команда «Таборове Братство» зі Львова;

3 місце – команда «Любителі Прекрасного» з Кропивницького.

Категорія Б (професіонали)

1 місце – команда «Хом’яки» з Києва;

2 місце – команда «БВ» зі Львова;

3 місце – команда «Buffalo Team» з Києва.

«Снігохід» – це всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва, які проводять для залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку. Організували їх: Пласт НСОУ, ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес та Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з Управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів за підтримки місцевої влади міста Кременець та адміністрації національного природного парку Кременецькі гори.