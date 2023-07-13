Декоративні тарілки та музичні інструменти з глини представили на виставці у Шумському краєзнавчому музеї. В експозиції – роботи відомої майстрині Любові Плавської.

Майстриня родом із Шумщини. Нині вона здобуває освіту в Академії мистецтва в Празі.

«Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знайшла притулок у Чеській Республіці, де отримую ступінь маґістра в Академії мистецтва, архітектури та дизайну у Празі. Сьогодні у залі музею зібрані мої роботи, а саме виставка декоративних тарілок під назвою “Листівка з дому”. Рада зустрічі із усіма поціновувачами мистецтва. У мене сьогодні також була можливість грати на інструментах, виготовлених із глини».

Виставка «Листівка з дому» триватиме до 17 липня. Її відвідати можуть всі охочі.