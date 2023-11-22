Водій втікав від патрульних на автомобілі, а потім – на своїх двох. ВІДЕО

Патрульні зупинили та відсторонили від керування нетверезого водія, який намагався втекти.

Днями, під час патрулювання на вулиці Володимира Великого, інспектори помітили автомобіль Audi, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Патрульні спробували зупинити автівку, та водій, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух. Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника на вулиці Яреми. Після зупинки транспортного засобу водій різко вибіг з автівки та спробував втекти.

Поліцейські швидко наздогнали чоловіка та повернули на місце події. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння, на що останній погодився. Огляд проводився у медичному закладі, прилад зафіксував 0,75 проміле алкоголю в крові водія.

Інспектори склали на чоловіка протоколи протоколи за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та відсторонили водія від керування транспортним засобом.